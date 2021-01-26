Замминистра территориального развития будет курировать капремонт в МинЖКХ

Как стало известно «Ъ-Прикамье», в министерстве территориального развития произошли кадровые перестановки – с 19 января пост покинула замминистра Наталья Князева. Новым замминистра стал Иван Корякин, возглавлявший до этого правовой отдел.

По данным «Ъ-Прикамье», именно господин Корякин был техническим исполнителем завершающейся в Пермском крае муниципальной реформы (объединение поселений и районов в округа). У главы министерства, вице-премьера Александра Борисова по прежнему два зама: помимо господина Корякина – первый заместитель Светлана Усачева. Собеседник в министерстве назвал состоявшееся кадровое решение «ротацией» кадров.

По информации «Ъ-Прикамье», госпожа Князева в данный момент трудоустраивается в МинЖКХ, где будет курировать вопросы капремонта. В министерстве ЖКХ подтвердили, что такое назначение рассматривается, вопрос на стадии обсуждения: «Наталья Князева может курировать капитальный ремонт».

До госслужбы госпожа Князева работала директором по развитию ООО «Агентство инвестиций в недвижимость».