В Норильске избрали главу города

Депутаты горсовета Норильска избрали главой города своего коллегу, руководителя фракции «Единой России» Дмитрия Карасева. Как сообщили “Ъ-Сибирь” в пресс-службе горсовета, по результатам тайного голосования его кандидатуру поддержали 31 из 32 присутствующих.

Как ранее писал “Ъ-Сибирь” в финал конкурса прошли шестеро из 12 кандидатов. Помимо господина Карасева за кресло мэра боролись: первый вице-мэр Красноярска Владислав Логинов, исполняющий обязанности главы Норильска Николай Тимофеев, начальник правового управления мэрии Норильска Алексей Ситников, глава Туруханского района Олег Шереметьев и бывший глава администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по развитию активов Сергей Ткаченко.

Бывший глава Норильска Ринат Ахметчин покинул свой пост летом 2020 года, отработав в должности около трех лет. Перед своим увольнением он обвинил краевые власти в занижении статистики по коронавирусу и неспособности оценить масштаб эпидемии. В ответ губернатор Красноярского края Александр Усс обвинил мэра в замалчивании проблем и искажении фактов.

Подробнее о том, как бывший мэр предъявил властям Красноярского края претензии в умышленном занижении числа заболевших COVID-19, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Норильск выступил с коронной речью».

Юлия Сасевич