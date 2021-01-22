В финал конкурса на должность главы Норильска прошли шесть человек

Конкурсная комиссия завершила отбор кандидатов, из которых депутаты горсовета 26 января на сессии изберут главу Норильска. Как сообщили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе горсовета, в финал прошли шестеро претендентов. Среди них: первый вице-мэр Красноярска Владислав Логинов, исполняющий обязанности главы Норильска Тимофеев Николай, депутат горсовета Норильска Дмитрий Карасев, начальник правового управления мэрии Норильска Алексей Ситников, глава Туруханского района Олег Шереметьев и бывший глава администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по развитию активов Ткаченко Сергей. Они набрали больше всего баллов за свои конкурсные программы.

Отметим, что изначально документы подавали 12 человек, однако один из претендентов, некий Иван Дьяченко, на очный этап конкурса не явился. Из-за этого отбор проходили 11 претендентов.

«На мой взгляд, представлено достаточное количество достойных кандидатов, есть из кого выбирать. При этом я хочу отметить высокий уровень знания проблематики Норильска у всех кандидатов. Более того, тех, кто не прошел в следующий этап конкурса, мы рекомендовали будущему главе города рассмотреть в качестве членов будущей команды», - отметил председатель конкурсной комиссии Анатолий Цыкалов.

Как ранее писал «Ъ-Сибирь», назначенный на 30 октября 2020 года конкурс по отбору на должность главы признали не состоявшимся. Тогда от участия отказались семь из восьми кандидатов.

Бывший глава Норильска Ринат Ахметчин покинул пост летом прошлого гола. В должности он проработал три года. Незадолго до своего ухода политик публично раскритиковал краевые власти, обвинив их в занижении статистики по коронавирусу и неспособности оценить реальные масштабы эпидемии. В свою очередь губернатор Александр Усс обвинил мэра в замалчивании проблем и искажении фактов. Ринат Ахметчин расценил это высказывание как недоверие к его работе.

Юлия Сасевич