Три дома ЖК «Любимов» сдадут досрочно

Три жилых дома ЖК «Любимов» будут сданы раньше срока. Об этом стало известно в ходе визита замминистра строительства и ЖКХ РФ Дмитрия Волкова на строящийся объект.

«Три дома — „на выходе“. Их планировалось сдать 1 апреля. Сегодня мы пришли к договоренности об ускорении сроков. Это сложная задача, но подрядчики готовы взять ее на себя и сдать дома на месяц раньше. Ориентир — 1 марта»,— заявил Дмитрий Волков по итогам своей инспекционной поездки. По данным краевого минстроя, речь идет о домах, расположенных по ул. Ивана Дощеникова, 1, ул. Геннадия Братчикова, 2, и ул. Строителей, 10.

«Мы договорились с губернатором и правительством Пермского края, что будем регулярно проверять ход строительства ЖК „Любимов“. Рабочие совещания проводятся еженедельно, раз в месяц выезжаем на объект. Могу с удовлетворением отметить, что есть прогресс. Самое главное, что увеличилось количество людей на стройке. Если в декабре рабочих было примерно 500, то сейчас — около 750. Этого еще недостаточно, но количество рабочих увеличивается каждый день. Корпорация развития и правительство Пермского края делают все возможное для того, чтобы усилить стройку и повысить уровень комфорта жителей. Например, решается вопрос с автобусами для школьников. До открытия новой школы детям необходимо добираться на уроки в другой микрорайон. Планируется запустить дополнительные автобусы, выдать школьникам проездные билеты»,— заявил господин Волков.

Как сообщал “Ъ-Прикамье”, в конце мая 2020 года Корпорация развития Пермского края (КРПК) расторгла договоры с подрядчиками, нарушившими условия договоров, на строительство 12 домов микрорайона. В августе КРПК заключила четыре новых договора подряда на достройку. Офис госкомпании «Корпорация развития Пермского края» готовится переехать на постоянную дислокацию в Березники. В краевом минстрое подтвердили, что основная часть сотрудников КРПК переехала в Любимов, чтобы усилить контроль за стройкой и над подрядчиками на месте.

В общей сложности в микрорайоне Любимов планируется возвести 29 многоквартирных домов (три очереди). На данный момент завершено строительство 13 объектов, продолжается возведение еще 16 домов. Строительство находится под контролем аппарата полпреда и правительственной комиссии по недопущению негативных последствий техногенной аварии, вызванной затоплением рудника Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае. Проект финансируется из трех источников: федерального, краевого бюджетов и средств ПАО «Уралкалий». На сегодня общая сумма финансирования составляет 10,5 млрд руб.