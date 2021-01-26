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Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Людмила Гаджиева написала заявление об увольнении

Замглавы Перми Людмила Гаджиева сегодня утром написала заявление об увольнении, сообщил источник, близкий к городской власти. Сегодня же ее последней рабочий день. В мэрии Перми она курировала образование, культуры и спорт. До декабря 2020 года чиновница также курировала транспорт.

Напомним, вчера мэрия сообщила, что новым замглавы Перми, курирующим социальные вопросы, станет Алексей Грибанов, вице-спикер Пермской гордумы.

Госпожа Гаджиева покинула пост на фоне неоднократных претензий к ее работе со стороны губернатора Дмитрия Махонина, как в части образования, так и в части кураторства транспорта.

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