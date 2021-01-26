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24 января на улицы городов Нидерландов вышли тысячи человек. Они требовали смягчить жесткие меры правительства по борьбе с пандемией COVID-19

Фото: EPA / Vostock Photo

Протесты в Нидерландах

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В Нидерландах продолжаются протесты против объявленных правительством новых коронавирусных ограничений. В частности, демонстранты требуют отменить в стране комендантский час. Кадры из разных городов — в фотогалерее “Ъ”.


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