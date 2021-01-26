Протесты в Нидерландах

В Нидерландах продолжаются протесты против объявленных правительством новых коронавирусных ограничений. В частности, демонстранты требуют отменить в стране комендантский час. Кадры из разных городов — в фотогалерее “Ъ”.
В Нидерландах продолжаются протесты против объявленных правительством новых коронавирусных ограничений. В частности, демонстранты требуют отменить в стране комендантский час. Кадры из разных городов — в фотогалерее “Ъ”.
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