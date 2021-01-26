Вступил в силу приговор двум арестантам, совершившим побег из ИВС в Новосибирской области

В Новосибирской области вступил в силу приговор по делу о побеге двух арестантов из изолятора временного содержания (ИВС). Об этом “Ъ-Сибирь” сообщила старший прокурор апелляционного отдела облпрокуратуры Татьяна Соломатова.

По материалам дела, дерзкий побег из ИВС отдела ОМВД по Чулымскому району был совершен в ночь на 21 декабря 2019 года. Сергей Остапов, задержанный за наркотики (ст. 30, ст. 228.1 УК РФ), при помощи подручных средств открутил решетку от стены камеры и пролез в окно. За ним последовал сокамерник Виталий Якушин, осужденный на два года и четыре месяца за угон (ст. 166 УК РФ). В тот же день беглецов задержали в разных частях райцентра Чулым, следственные органы предъявили им обвинение в побеге из-под стражи (ст. 313 УК РФ).

Уголовное дело слушалось в Чулымском райсуде. Он назначил Сергею Остапову один год лишения свободы. К одному году и пяти месяцам заключения в колонии строгого режима приговорили Виталия Якушина, за плечами которого не одна судимость.

Апелляционную жалобу подал Сергей Остапов и его адвокат, посчитав приговор несправедливым. Виталий Якушин приговор не оспаривал.

Илья Николаев