«ВСМПО-Ависма» и Boeing подписали контракт на поставку титановой продукции

ПАО «Корпорация "ВСМПО-Ависма"» и американская авиастроительная компания Boeing заключили долгосрочный контракт на поставку титановой продукции, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ПАО.

Российская компания будет поставлять Boeing и ее поставщикам титановые поковки. Их будут использовать для изготовления различных самолетов, в частности 787 Dreamliner, 777, 767 и 737.

Ранее в январе Минторг США исключил «ВСМПО-Ависму» из списка «конечных военных пользователей», которым запрещено приобретать американские товары и технологии. «ВСМПО-Ависма» — лидер рынка титановой продукции, его покупателями являются крупнейшие авиапроизводители.

23 декабря 2020 года в силу вступили новые санкции США, которыми на ключевые предприятия российского авиапрома распространяются ужесточенные нормы экспортного контроля. В декабрьский санкционный список попало 45 российских предприятий, связанных с вооруженными силами.

Подробности — в материале “Ъ” «Авиапром вызвали к барьерам».