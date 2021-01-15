США убрали «ВСМПО-Ависма» из черного списка

Минторг США опубликовал документ (.pdf), в котором говорится об исключении двух российских компаний из списка «конечных военных пользователей», которым запрещено приобретать американские товары и технологии. На документ обратил внимание РБК. В частности, из списка исключено ОАО «ВСМПО-Ависма» (Korporatsiya Vsmpo Avisma OAO), так как это наименование дублирует «ВСМПО-Ависма» (Korporatsiya VSMPO AVISMA). Последние наименование изначально хотели включить в перечень, но не стали, так как компания не использует американские технологии.

«ВСМПО-Ависма» — лидер рынка титановой продукции, его покупателями являются крупнейшие авиапроизводители, включая Boeing. В производстве титана она не использует американские технологии.

Также Минторг сообщил об исключении из списка ООО «Молот-Оружие» (бывшее ОАО «Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот»). Компания «Молот-Оружие» уже включена в черный список США Entity List, пояснили в министерстве.

23 декабря 2020 года в силу вступили новые санкции США, которыми на ключевые предприятия российского авиапрома распространяются ужесточенные нормы экспортного контроля. В декабрьский санкционный список попало 45 российских предприятий, связанных с вооруженными силами.

Подробности — в материале “Ъ” «Авиапром вызвали к барьерам».