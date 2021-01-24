Правительство выделило около 5 млрд рублей мукомолам и хлебопекам для сдерживания цен

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам 4,7 млрд руб. на поддержку мукомолов и хлебопеков. Правительство хочет таким образом стабилизировать цены на хлебобулочные изделия.

«В конце декабря было принято решение, что 2,9 млрд руб. из этой суммы пойдет на покрытие затрат по приобретению продовольственной пшеницы, а 1,8 млрд руб.— на выплату возмещений хлебопекарным предприятиям»,— говорится в сообщении правительства.

Ранее правительство для стабилизации цен на продукты ввело пошлины на пшеницу, подсолнечник, рапс. Также власти заключили специальное соглашение с участниками рынка и регуляторами о стабилизации цен.

По информации “Ъ”, вслед за установлением предельных цен на сахар и подсолнечное масло в правительстве задумались о жестком регулировании стоимости зерна и макаронных изделий. Минсельхоз готов применить механизм при дальнейшем росте цен в этой категории.

Подробнее — в материале “Ъ” «Аппетит приходит во время цены».