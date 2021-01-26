Компания экс-главы минпрома оплатила покупку непрофильного актива «Мотовилихи»

ПАО «Мотовилихинские заводы», находящееся в процедуре банкротства, заключило договор купли-продажи своего непрофильного актива — 100% долей ЗАО «Агротехмашстройсервис». По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, договор был заключен 22 января 2021 года. Казанский производитель туалетной бумаги «Нега» в результате торгов перешел в собственность пермской организации ООО «Никнас», совладельцем которой является бывший глава краевого министерства промышленности Кирилл Хмарук. Стоимость актива составила 164,5 млн руб.

ЗАО «Агротехмашстройсервис» (АТМСС) производит гигиенические средства под торговой маркой «Нега». Это предприятие ПАО «Мотовилихинские заводы» получило под контроль в 2009 году за долги экс-акционера Марата Загидулова. В отличие от материнской компании, казанское предприятие, как правило, было прибыльным. С 2015 по 2019 год ЗАО «Агротехмашстройсервис», по данным СПАРК, продемонстрировало отрицательный финансовый результат только по итогам 2017 года. 2019-й компания закончила с чистой прибылью в размере 13,77 млн руб. и рекордной за пять лет выручкой — 659,205 млн руб. В 2016 году объем производства предприятия оценивался в 500 тонн в месяц.

ПАО «Мотовилихинские заводы» было признано банкротом в марте 2018 года. ЗАО «Агротехмашстройсервис» вошло в конкурсную массу должника, стоимость имущества предприятия составляла 240 млн руб. Актив выставлялся на торги несколько раз с июня 2020 года по начальной цене в 365,5 млн руб. В последний раз торги состоялись 28 декабря 2020 года, их единственным участником стал предприниматель из Калуги Дмитрий Борисов. По данным “Ъ-Прикамье”, он действовал в интересах бывшего главы краевого минпрома Кирилла Хмарука.

В kartoteka.ru указано, что директором и соучредителем ООО «Никнас» является Кирилл Хмарук (98%). Вторым совладельцем общества выступает Надежда Хмарук. Компания, зарегистрированная в 2017 году в Перми, занимается управлением недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе.