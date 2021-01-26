Экс-главу Перми наградили почетным знаком

Сегодня на пленарном заседании Пермской думы депутаты рассмотрели проект решения о награждении экс-главы города Дмитрия Самойлова почетным знаком «За заслуги перед городом Пермь». Его предлагалось наградить «за заслуги в социально-экономическом развитии города Перми».

Ряд думцев выступили против. По мнению депутата Ильи Лисняка, в работе городской администрации в период руководства Дмитрия Самойлова было много «откровенных провалов». Депутат Надежда Агишева предложила отсрочить награждение бывшего главы города, чтобы как следует оценить его заслуги. «Большое видится на расстоянии. Это не почетная грамота, это серьезная награда в городской системе. К чему такая поспешность? Почему не были проведены широкие общественные консультации?» — заявила депутат.

В итоге большинство депутатов все же поддержали награждение Дмитрия Самойлова почетным знаком. Награждение состоялось сразу после обсуждения проекта решения. Единовременное денежное вознаграждение, которое вручается при получении почетного знака, по словам господина Самойлова, он перечислит в благотворительный фонд «Дедморозим».

Напомним, Дмитрий Самойлов возглавлял администрацию Перми с лета 2014 года. В 2016 году, после объединения должностей главы администрации и главы города, депутаты Пермской думы избрали господина Самойлова на должность градоначальника. В декабре прошлого года Дмитрий Самойлов покинул мэрию и перешел в краевое правительство, на должность вице-премьера.