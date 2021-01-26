ПГК вложит 350 млн рублей в создание вагоноремонтного комплекса в Алтайском крае

Первая грузовая компания (ПГК) инвестирует 350 млн руб. в создание вагоноремонтного комплекса на станции Заринская Западно-Сибирской железной дороги. В компании уточнили, что проект реализуется в рамках ремонтной стратегии ПГК.

К 2022 году планируется ввести в эксплуатацию колесно-роликовый цех, где будут ремонтироваться колесные пары вагонов ПГК и других компаний.

«Сегодня эти неисправные детали направляются в колесно-роликовые цеха Алтайского края, Кузбасса, Новосибирской и Омской областей. Запуск КРЦ позволит проводить весь комплекс работ в Заринске»,— сказал директор Новосибирского филиала ПГК Евгений Долженко.

Сейчас ведется экспертиза проектной документации. После получения положительного заключения начнется реконструкция выделенной площадки и установка необходимого оборудования, сообщает компания.

В 2018 году ПГК сообщала о намерении создать в Заринске вагоноремонтное предприятие. Тогда же были зарегистрированы учредительные документы ООО «Заринская вагоноремонтная компания». Инвестиции в проект назывались на уровне 180 млн руб., а сроки ввода предприятия в эксплуатацию — 2021 год. По данным ПГК, в январе 2021 года Заринская вагоноремонтная компания была включена в число резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Заринске.

Оксана Павлова