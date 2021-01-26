В Саратовской области возбудили 11 уголовных дел из-за преступлений в сфере нацпроектов

Правоохранительные органы Саратовской области возбудили 11 уголовных дел из-за незаконного и необоснованного расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию нацпроектов, по признакам преступлений, предусмотренных ст.159 УК РФ (мошенничество), ст.293 УК РФ (халатность), ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Так, работники ООО при исполнении муниципального контракта поставили в СОШ №1 Калининска оборудование, несоответствующее техническому заданию. В результате бюджету Калининского муниципального района причинили ущерб на сумму свыше 1 млн руб.

Кроме того, должностные лица регионального минздрава включили в техзадание на приобретение рентгеновского томографа характеристики, ранее обговоренные с представителями одной из коммерческих организаций, что привело к приобретению медоборудования по завышенной цене, более чем на 10 млн руб.

«В настоящее время в производстве следственных органов находится десять уголовных дел анализируемой категории, ход расследования по которым находится на постоянном контроле прокуратуры», — отметили в ведомстве.

Мария Шахрай