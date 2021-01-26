Счетная палата заявила о возможных проблемах с качеством автодороги в Китай

Счетная палата заявила, что отдельные участки международного транспортного маршрута Европа—Западный Китай могут не достичь нужного качества. Отчет о проверке опубликован на сайте ведомства.

К 2024 году маршрут должен расшириться за счет ввода скоростной трассы Москва—Нижний Новгород—Казань (М-12) и обхода города Тольятти с мостовым переходом через Волгу. По мнению аудиторов, некоторых транспортных характеристик к этому сроку достичь не удастся.

«При этом в паспорт самого проекта до сих пор не внесены мероприятия в части Росавтодора. …Таким образом, при вводе в эксплуатацию М-12 в 2024 году есть риски несоответствия транспортно-эксплуатационному состоянию отдельных участков международного маршрута»,— отметил на коллегии аудитор Валерий Богомолов.

В Счетной палате отметили, что общий объем финансирования проекта Европа—Западный Китай составляет 655,1 млрд руб. Из них 539,6 млрд руб. предназначено на строительство М-12 и 115,5 млрд руб.— на обход Тольятти. Однако оценить достаточность этих «вложений не представляется возможным из-за отсутствия полного комплекта необходимой документации», заявили аудиторы.