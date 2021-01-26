В Володарском районе Астраханской области открылись шесть ФАПов

В шести селах Володарского района Астраханской области заработали новые фельдшерско-акушерские пункты. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Медицинские учреждения открылись в селах Нововасильево, Новокрасное, Алексеевка, Блиново, Камардан и поселке Трубный.

ФАПы оснастили необходимым медоборудованием и мебелью, в каждом установили сплит-системы. Помимо кабинетов для приема пациентов, есть комнаты для отдыха медработников, хранения лекарств, прививочные.

В правительстве уточняют, на данный момент заканчиваются работы по благоустройству прилегающей территории с соблюдением требований для малоподвижных и маломобильных групп населения, установлены пандусы.

Мария Шахрай