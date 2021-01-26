Мэрия Анапы судится за песчаные барханы в Джемете

В арбитражном суде Краснодарского края находится три иска администрации Анапы к бывшему депутату краевого парламента Федору Янишогло, сообщает Эковахта по Северному Кавказу (ЭВСК). По ее информации, в июле 2020 года администрация курорта подала иски о сносе гостиницы, построенной на песчаных барханах Джемете, и расторжении договора аренды земельного участка

Экологи сообщают, что мэрия хочет расторгнуть договор аренды земельного участка в проезде Джеметинском, 12А и обязать застройщика снести незаконно возведенные на нем объекты. Арендатором данного участка является экс-депутат ЗСК Федор Янишогло.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, неделю назад мэрия Анапы совместно с правоохранительными органами организовали проверку по факту разрытия песчаной дюны на Пионерском проспекте. Для проведения экспертизы специалисты на месте взяли спилы растений и слепки следов транспортных средств. Правоохранительные органы ведут поиск виновных лиц.

Дмитрий Михеенко