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В Анапе организована проверка по факту уничтожения песчаной дюны

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Мэрия Анапы совместно с правоохранительными органами организовали проверку по факту разрытия песчаной дюны на Пионерском проспекте. Факт зафиксирован 15 января. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

На место выехала межведомственная комиссия из сотрудников управления курортов и туризма, дознавателей и участкового уполномоченного полиции. Для проведения экспертизы взяли спилы растений и слепки следов транспортных средств. Правоохранительные органы ведут поиск виновных лиц. Также направлены письма  в Азово-Черноморскую межрайонную прокуратуру и Росприроднадзор. 

Как писал "Ъ-Кубань", в сентябре губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев  подписал постановление о создании особо охраняемых зон на территории природного парка «Анапская пересыпь» и заказника «Анапский». Создание двух новых ООПТ поможет не допустить застройку песчаных дюн на Витязевской и Бугазской косах.

Наталья Решетняк


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