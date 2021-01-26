Трамп открыл «офис бывшего президента»

45-й президент США Дональд Трамп открыл свой офис во Флориде, сообщает Fox News со ссылкой на заявление. В пресс-релизе его называют «офисом бывшего президента». Он будет заниматься корреспонденцией, публичными заявлениями и выступлениями господина Трампа.

«Президент Трамп отныне и навечно будет защитником американского народа»,— говорится в заявлении.

Господин Трамп не появляется на публике со дня инаугурации Джо Байдена 20 января. В тот день он отправился из Белого дома во Флориду. По данным СМИ, господин Трамп намерен принять участие в следующих президентских выборах. 8 февраля в Сенате начнется рассмотрение вопроса об импичменте 45-му президенту. Его обвиняют в подстрекательстве к мятежу.

Подробнее об импичменте — в материале “Ъ” «Солдат спит — импичмент идет».