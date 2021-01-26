В Ливане восемь человек пострадали в ходе акций против карантина

В Триполи на севере Ливана прошли столкновения протестующих и сотрудников правоохранительных органов. Пострадали пятеро демонстрантов и три сотрудника сил внутренней безопасности, передает «Синьхуа». Десятки человек задержаны.

Протестующие вышли к зданию городского правительства и требовали снять ограничения. Они бросали в сотрудников правоохранительных органов камни, те в ответ использовали слезоточивый газ и дубинки.

Чрезвычайное санитарное положение будет действовать в Ливане до 8 февраля. Число зараженных в стране превышает 282 тыс., умерли 2,4 тыс.

Протесты из-за локдауна также проходят в Нидерландах. За два дня беспорядков в стране задержали около 450 человек.

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