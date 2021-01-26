В Нидерландах задержали 150 человек на протестах из-за локдауна

Полиция задержала не менее 150 человек в Нидерландах в ходе протестов, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация. Демонстранты протестуют против жестких ограничений в стране, введенных из-за коронавируса. Вчера были задержаны около 300 человек.

Протесты прошли в Амстердаме, Гелене, Роттердаме и Хертогенбосе и других городах. «В большинстве городов страны вновь воцарилось спокойствие. Исключение составляют города Роттердам и Хертогенбос, куда направлен спецназ для разгона демонстрантов»,— сказал глава полиции Виллем Вуленерс.

Вчера, 24 января, на улицы городов Нидерландов вышли тысячи демонстрантов. Они требовали смягчить ограничения. Премьер Марк Рютте назвал произошедшее беспорядками и заявил, что они «не имеют никакого отношения к законным протестам». Против демонстрантов применили дубинки, слезоточивый газ и водометы.

Подробнее о протестах — в материале “Ъ” «Нидерланды накрыл протестный вирус».