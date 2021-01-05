В Ливане ужесточают карантин до февраля

Власти Ливана решили ввести карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом. Ограничения будут действовать с 7 января по 1 февраля. В стране также возобновится комендантский час с 18:00 до 5:00.

В рамках карантина в Ливане закроют ТЦ, кафе и рестораны, спортзалы, музеи и кинотеатры. Все школьники и студенты переведены на дистанционное обучение. Власти также усилят контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

По словам и.о. главы ливанского Минздрава Хамада Хасана, причиной ужесточения ограничений стала критическая ситуация, сложившаяся в медицинских учреждениях после праздников. «Мы вынуждены идти на исключительные меры, поскольку отделения интенсивной терапии заполнены до отказа»,— пояснил министр (цитата по ТАСС).

В Ливане коронавирусом заболели уже более 192 тыс. человек, умерли свыше 1,5 тыс. Ранее власти страны уже вводили карантин, он продлился с 14 по 30 ноября.

О том, почему бедные страны справились с коронавирусом лучше богатых, читайте в материале “Ъ” «Игольное ушко пандемии».