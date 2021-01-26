Еврокомиссия возьмет под контроль экспорт вакцин от коронавируса из ЕС

Еврокомиссия обязала производителей вакцин на территории Евросоюза отчитываться о поставках препаратов в третьи страны. Незадолго до этого AstraZeneca и Pfizer сообщили о срывах поставок в первом квартале 2021 года.

«Механизм экспортной транспарентности будет создан в кратчайшие сроки. <...> Мы хотим ясности по всем транзакциям и полной прозрачности относительно экспорта вакцин от коронавируса из Евросоюза»,— говорится в заявлении ЕК. Производители вакцин теперь должны будут заблаговременно предоставлять уведомление о поставках вакцин за границы ЕС.

ЕС выступил против изменения графика поставок вакцины AstraZeneca. Власти отметили, что они финансировали разработку препарата, его производство и сделали предзаказ, чтобы вакцинация прошла как можно быстрее. Pfizer также сообщил, что поставки в ЕС будут сокращены в первом квартале. Из-за срыва поставок во многих странах не оказалось нужного количества доз препаратов для массовой вакцинации.

О вакцинации в ЕС — в материале “Ъ” «Краеукольный вопрос Европы».