Парижский центр Помпиду закроют на реставрацию на три года

Центр Жоржа Помпиду будет закрыт на реставрацию в конце 2023 года, его откроют в начале 2027-го, сообщила министр культуры Франции Розелин Башло. В центре расположена коллекция произведений современного искусства, он входит в число самых посещаемых мировых достопримечательностей.

«Рассматривались два варианта: первый заключался в реставрации центра, который бы оставался открытым, а другой — в полном закрытии. Я выбрала второй, потому что он оказался менее длительным и немного менее дорогим»,— сказала госпожа Башло газете Le Figaro.

Национальный центр искусства и культуры имени Жоржа Помпиду открыли в 1977 году. Он занимается изучением и поддержкой современного искусства и искусства XX века.