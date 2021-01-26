Вчера мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что в результате отказа от ужесточения ограничений по коронавирусу в новогодние праздники город испытал наплыв туристов, сопоставимый с прошлогодним. «Мы получили практически те же цифры, пусть и с небольшим снижением»,— сказал он. Градоначальник выразил надежду, что тенденция сохраниться. Однако участники рынка говорят, что судить о перспективах по праздничным дням не стоит. Они отмечают, что загрузка отелей Казани по итогам всего января едва достигнет 40%.



Мэр Казани Ильсур Метшин вчера выразил удовлетворение решением не ужесточать из-за пандемии коронавируса санитарно-эпидемический режим в новогодние каникулы, как это сделали многие города РФ, включая Москву и Санкт-Петербург. «Все туристы хлынули к нам»,— сказал он на деловом понедельнике. «В новогодние праздники мы получили практически те же цифры, пусть и с небольшим снижением. Слава богу, погода не подвела с большим количеством пушистого снега, и мы смогли принять гостей»,— добавил мэр.

При этом он выразил надежду, что тенденция сохранится. «Нам нужно быть готовыми к наплыву туристов: есть, чем привлечь наших соседей и в целом россиян»,— считает градоначальник.

Как писал „Ъ“, власти Татарстана в отличие от других регионов не стали вводить ограничения на прием индивидуальных и организованных групп туристов. Время работы кафе и ресторанов незадолго до Нового года было увеличено на час — до 24:00, а новогоднюю ночь — до 03:00. При этом в Москве и Санкт-Петербурге были отменены все массовые мероприятия, заведения даже 31 декабря работали только до 23:00. В соседней Башкирии власти ограничили на время рождественских каникул продажу алкоголя до 14:00.

В результате вчера директор комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова констатировала, что в Казань встречать Новый год съехались гости не только из столиц, но и из Новороссийска, Ростова, Липецка, Екатеринбурга, Кирова, Самары и других городов РФ, где в период новогодних праздников ограничения были ужесточены. За каникулы Казань посетили 140 тыс. туристов, что лишь на 30 тыс. человек меньше, чем в 2019 году. В том числе в Казанский кремль — самое популярное у гостей города место — сходили почти 160,5 тыс. человек, что на 17,6 тыс. меньше, чем годом ранее.

«Рестораторы отметили увеличение количества бронирования банкетов гостями из вышеперечисленных городов»,— сказала госпожа Санникова. По ее словам, средняя загрузка ресторанов и кафе в период с 31 декабря по 10 января составила 77,4%, а средств размещения — 77,1% с увеличением до 96% «в пиковые даты с 3 по 5 января». При этом в 2019 году, по ее словам, средняя загрузка отелей и хостелов достигала 79,6%, а в пиковые даты — 97%.

В ожидании оживления в Казани, где до этого закрылись 8 мест размещения (4%), а количество заведений общественного питания сократилось на 9%, стали открываться новые объекты гостеприимства и количество занятых в сфере туризма выросло на 7%. Так, под конец года в городе начали работу 11 новых заведений, а в декабре открылся 4-звездочный отель Neo Kazan Palace by Tasigo на 96 номеров. Таким образом, на сегодняшний день номерной фонд 245 средств размещения Казани составляет 8182 номера, отметила госпожа Санникова.

В целом же 2020 год, согласно озвученным ею данным, оказался провальным. «По нашей оценке, по итогам прошлого года турпоток снизился на 52% и составил 1,7 млн человек»,— сказала она. Количество экскурсантов в Казанском кремле сократилось на 42% — до 1,83 млн человек. Чиновник отметила, что спад был прогнозируемым, поскольку месяцы самоизоляции пришлись на обычно самый активный период туристического сезона — конец марта, апрель, май.

В 2020 году в Казани побывали порядка 117 тыс. иностранных гостей, что на 49% ниже, чем в прошлом году. В основном иностранные туристы приезжали из Китая, Казахстана, Египта, Турции, Украины и Белоруссии. Средняя загрузка ключевых средств размещения в 2020 году составила 37%, в 2019 этот показатель был равен 60%. При этом во время режима самоизоляции загрузка была критически низкой — 4–8%.

В ресторанном бизнесе спад трафика по сравнению с прошлым годом составил 30%.

Участники рынка также довольны итогами работы в праздники, но говорить о будущем отрасли затрудняются. «Судить о восстановлении туристического потока по праздничным дням невозможно. К сожалению, загрузку в остальные, будние дни совсем нельзя назвать радужной. Если речь идет о январе, то хорошо бы было достичь хотя бы 40% загрузки»,— сказала „Ъ“ президент Ассоциации отелей Казани и Татарстана Гульнара Сафина. «Сейчас в принципе очень тяжело делать долгосрочные прогнозы, так как окно бронирования сузилось до 1–3 дней. Люди принимают решения, исходя из непростой ситуации с коронавирусной инфекцией, планируют отпуск и командировки в самый последний момент. Ситуация нестабильная»,— отмечает она.

Глеб Меркин