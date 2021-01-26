Титов ответил Путину о возможности устроиться на работу в «Абрау-Дюрсо»

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов, семье которого принадлежит «Абрау-Дюрсо», прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который предположил, что мог бы устроиться советником господина Титова в компании после президентства. Бизнес-омбудсмен считает, что ни один бизнесмен от этого бы не отказался.

«Думаю, что не найдется предпринимателя, который бы отказался от такого предложения»,— написал господин Титов в Instagram. Бизнес-омбудсмен считает, что господин Путин в области права «очень хорошо знает винодельческую отрасль, поскольку он подписывал закон о винограде и вине».

Господин Путин рассказал об интересе к виноделию, когда комментировал расследование оппозиционера Алексея Навального о дворце в Геленджике. «У меня советник есть, Борис Титов, который является владельцем "Абрау-Дюрсо"... Он у меня сейчас советник, я вот когда работу закончу, может, я пойду поработаю советником к нему, но не как бизнесмен, а как специалист, хотя бы в области права»,— сказал глава государства.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей также прокомментировал расследование господина Навального. Его задело, что, «по мнению Навального», он получил «должность уполномоченного как подарок». «Должность эта расстрельная, и могу сказать, что никто не позавидует такому "подарку": вытягивать из тюрем, снимать наезды, столько лет ходить и умолять, чтобы снизили фискальный гнет, и все по лезвию бритвы — немного осталось силовиков и чиновников, которые меня до сих пор терпят»,— добавил бизнес-омбудсмен.

Подробнее об ответе Владимира Путина на расследование Алексея Навального — в материале “Ъ” «In vino верится».