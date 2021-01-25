Владимир Путин о протестах, дворце и пандемии. Видео

Президент России Владимир Путин во время онлайн-встречи с российскими учащимися по случаю Дня студенчества прокомментировал расследование Алексея Навального «Дворец для Путина», субботние акции протеста по всей стране и ситуацию с коронавирусом.

О протестах

«Все имеют право выражать свое мнение, не выходя за рамки закона. В противном случае это опасно и приводит к раскачке общества, от которой страдают все… Никто не должен прибегать к несогласованным акциям, стараясь защитить какие-то свои амбициозные задачи и цели, особенно в сфере политики… Недопустимо вовлекать несовершеннолетних в протесты. Так поступают террористы, которые впереди себя гонят женщин и детей. Здесь немножко как бы фокус смещается, но по сути это то же самое».

О дворце

«Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало… Эта информация муссируется уже более десяти лет — на протяжении десяти лет что-то должно было остаться… Это просто компиляция. Монтаж. Выражаясь языком одного известного персонажа, хочется сказать: "Скучно, девочки" (фраза принадлежит Остапу Бендеру из романа "12 стульев".— “Ъ”)… Есть люди, которых я вообще не знаю, которые там упоминаются. Вообще просто никогда их не видел в глаза. Не знаком с ними».

О пандемии

«Ситуация с коронавирусом в Москве и всей России стабилизируется. Это позволяет аккуратно снимать введенные ранее ограничения. Сейчас мы обладаем, тоже уже известно, эффективными вакцинами, они в 13 странах уже зарегистрированы».