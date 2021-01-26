Алексеевский вагоностроительный завод вновь не продали на торгах

Повторные торги по продаже имущественного комплекса ЗАО «Алексеевский вагоностроительный завод» (АВЗ, входит в банкротящуюся белгородскую ГК «Алексеевка Химмаш») не состоялись из-за отсутствия допущенных к аукциону заявителей. Начальная цена имущества составляла 503,3 млн руб.

В имущественный комплекс, выставлявшийся на торги, входил готовый на 96% объект незавершенного строительства производственного назначения площадью 34,9 тыс. кв. м и земельный участок для размещения производственной базы площадью 60,3 тыс. кв. м. На первых торгах, также не состоявшихся из-за отсутствия участников, начальная цена имущества составляла 559,2 млн руб.

Напомним, ЗАО «АВЗ» было признано банкротом в феврале 2020 года. На разных стадиях банкротства также находятся входящие в группу АО «Алексеевский завод химического машиностроения», ООО «АЗХМ-инжиниринг» и ООО ТД «АЗХМ». Через персональную процедуру проходит и глава ГК Александр Пархоменко.

Подробнее о проблемах группы — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин