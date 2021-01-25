Компании Мамута через суд потребовали у «Траста» реструктуризации долгов

Три иска АО «Синема парк» и иск кипрской A&NN Investments Limited в понедельник, 25 января, поступили в Арбитражный суд Москвы, следует из его базы. Предметы и основания исковых требований в карточках дела пока не указаны. “Ъ” направил запрос в объединенную сеть «Формулы кино» и «Синема парка».

В пресс-службе банка «Траст» “Ъ” заявили, что компании требуют у банка реструктуризации долгов. «Компании Александра Мамута пытаются через суд навязать банку неприемлемые условия реструктуризации, ссылаясь на сложную ситуацию, в которой кинобизнес оказался из-за пандемии»,— заявили в банке. «Траст» настаивает, что финансовые проблемы киносетей начались задолго до того, как в марте 2020 года они вышли на просрочку по уплаченным процентам. «В 2018 году бизнес уже был не способен погасить основной долг. И даже несмотря на это, в 2017 и 2018 годах не были оптимизированы расходы. Что говорит о системных ошибках менеджмента. По всем кредитам у банка есть личное поручительство Александра Мамута, но он не исполняет взятые на себя обязательства»,— сказали в банке.

Как сообщал “Ъ”, банк непрофильных активов «Траст» подал иск в Пресненский суд Москвы о взыскании с бизнесмена Александра Мамута 1 млрд руб. В банке сообщали, что это связано с долгами в кинобизнесе. Газета «Ведомости» со ссылкой на письмо председателя совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олега Березина руководителю администрации президента Антону Вайно сообщала, что объединенная киносеть «Формулы кино» и «Синема парка» может приостановить деятельность. В «Трасте» ранее оценивали общий долг компаний, где господин Мамут выступает учредителем, в 23 млрд руб., долги A&NN Investments и «Синема парка» — в 19 млрд руб.

Валерия Лебедева, Ольга Шерункова