В электричестве повысилось напряжение

Ульяновская энергосбытовая компания АО «Ульяновскэнерго» находится в процедуре смены акционеров. Новым прямым или косвенным владельцем контрольного пакета компании может стать бывший вице-президент «Роснефти» Игорь Соглаев. Сделка еще не завершена, она также не прошла согласование в ФАС, однако новый гендиректор «Ульяновскэнерго» уже назначен. Он отказался комментировать, как будут строиться взаимоотношения предприятия с регионом и областным центром, имеющим перед компанией миллиардный долг. В правительстве области, надеясь на конструктивное сотрудничество, отмечают, что новый гендиректор уже поставил вопрос о скорейшей ликвидации долгов муниципальных компаний перед «Ульяновскэнерго».

Как стало известно „Ъ“, в АО «Ульяновскэнерго» готовится смена владельца контрольного пакета (до 2021 года «Ульяновскэнерго» действовало в организационно-правовой форме ПАО, с нового года преобразовано в АО).

На сегодня основными акционерами компании являются ООО «Томет» (Самарская область, село Зеленовка, 100% — Triumph Development Limited, Гонконг) — 24,43% уставного капитала, ООО «Тоаз-Диоксид» (Самарская область, село Зеленовка, 100% — ПАО «ТОАЗ») — 19,95% уставного капитала, ПАО «Трансаммиак» (Самарская обл., Тольятти, владельцы — шесть компаний в кипрских оффшорах) — 15,21%, АО «Тольяттихимбанк» (Тольятти, входит в группу ТОАЗ) — 19,13%. Владельцы ПАО «ТОАЗ» — ряд компаний в оффшорных зонах. Считается, что фактически предприятие контролируется Владимиром Махлаем, которого 5 июля 2019 года суд города Тольятти заочно приговорил к девяти годам лишения свободы за мошенничество с экспортными продажами ТОАЗа.

По информации источников „Ъ“, три акционера компании («Тоаз-Диоксид», «Трансаммиак» и «Тольяттихимбанк», 54,29% уставного капитала) готовы продать свои пакеты акций в АО «Ульяновскэнерго» Игорю Соглаеву («Томет» находится в процедуре банкротства). Игорь Соглаев известен как бывший вице-президент ПАО «Роснефть». Кроме того, в разное время он был гендиректором ООО «Самараоргсинтез», а также ЗАО «Нефтехимия», АО «ННК», ООО УК «СамараНефтеОргСинтез» (все — Самарская область). Сведений о его сегодняшней деятельности в качестве руководителя в базе данных Kartoteka.ru нет.

Переговоры по порядку купли-продажи еще продолжаются, идет подготовка документов. Кроме того, сделка еще должна получить согласование в ФАС, однако в ведомстве на запрос „Ъ“ ответили, что пока к ним документы по сделке не ­поступали.

Тем не менее в АО «Ульяновскэнерго» уже состоялась смена гендиректора. 15 января решением совета директоров гендиректором назначен Гурам Кочиев. По словам источника, господин Кочиев является креатурой Игоря Соглаева. Прежний гендиректор Юрий Осипенко остался в составе совета директоров.

Господин Осипенко отказался комментировать куплю-продажу акций предприятия, но пояснил „Ъ“, что принял решение оставить пост, «чтобы не мешать процессу оформления сделки», «и это решение было согласовано со старыми и с новыми акционерами». «Я вряд ли смог бы работать с новой компанией, потому что заходил на эту должность в команде прежних акционеров. Свои обязательства перед ними я выполнил, а за все, что будет с января 2021 года, уже пусть отвечает новое руководство»,— сказал Юрий Осипенко.

Напомним, «Ульяновскэнерго» в Ульяновской области имеет статус гарантирующего поставщика. Известно, что перед этой компанией у муниципальных предприятий Ульяновска имеются долги — около 1 млрд руб. По данным Kartoteka.ru, в 2019 году дебиторская задолженность ПАО «Ульяновскэнерго» — 3,971 млрд руб., кредиторская — 1760 млрд руб.

Узнать у нового гендиректора, как дальше будут развиваться отношения «Ульяновскэнерго» с органами власти, не удалось. Сославшись на занятость, Гурам Кочиев отказался от комментариев.

Министр энергетики, ЖКК и городской среды Александр Черепан сказал „Ъ“, что уже встречался с новым гендиректором, и господин Кочиев «пообещал решать вопросы долгов цивилизованно, работать с властью конструктивно», однако намерен ускорить погашение долгов — он предложил оформить соглашение о передаче долгов муниципальных предприятий региону, чтобы тот уже по графику расплачивался, но однозначного ответа от министерства пока не получил. Председатель облправительства Александр Смекалин подтвердил, что уже встречался с Игорем Соглаевым, «познакомились, договорились о конструктивном ­сотрудничестве».

Сергей Титов, Ульяновск