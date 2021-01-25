Зеленский объявил о начале вакцинации на Украине в феврале

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время в страну поступит первый миллион доз вакцин от коронавируса. При этом он не уточнил, какая именно вакцина будет использоваться.

«Уже в феврале в Украине начнется вакцинация, мы ожидаем, что в Украину в ближайшее время поступит 1 млн доз вакцин от ведущей международной компании — это будет первый миллион. Детали сможем озвучить в ближайшее время»,— заявил Владимир Зеленский в своем видеообращении, опубликованном на его официальном канале в Telegram.

С начала пандемии на Украине заразились коронавирусом 1,19 млн человек. Умерли 21 924 человека, выздоровели 953 297 человек.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что будет против использования российской вакцины против COVID-19, даже если она окажется эффективной. По его словам, вакцина используется в пропагандистских целях.

Об отношении украинских властей к российской вакцине — в материале “Ъ” «Украине и хочется, и не колется».