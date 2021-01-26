Регионам вкрутят Bolt

Эстонский агрегатор такси Bolt, который на российском рынке пока не вышел за пределы Санкт-Петербурга, планирует экспансию в регионы по модели франшизы. Партнеры сервиса в обмен на процент выручки смогут под его брендом оказывать услуги не только такси, но и, например, доставки еды и аренды электросамокатов. Такая модель позволит компании сэкономить, но вряд ли поможет занять заметную долю рынка, считают эксперты.

Агрегатор такси Bolt запускает в России франчайзинговую программу, чтобы выйти в регионы и оказывать новые услуги, рассказал “Ъ” представитель сервиса в России. Франшиза Bolt также запускается в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке.

Bolt (ранее — Taxify) был запущен в Эстонии в 2013 году. По данным Crunchbase, сервис привлек $592,9 млн, среди его инвесторов — китайский агрегатор такси Didi, который вышел в Россию в августе 2020 года, запустившись в Казани. С апреля 2019 года Bolt работает в Санкт-Петербурге, где осенью 2020 года также запустил аренду электросамокатов.

Франчайзи Bolt в обмен на процент от выручки смогут развивать под его брендом один или несколько сервисов, уточнили в компании, например, оказывать услуги такси, доставки еды, аренды электросамокатов и электровелосипедов. На них же лягут и маркетинг, клиентская поддержка, подбор и наем водителей и курьеров.

Bolt будет искать одного франчайзингового провайдера на страну, но возможна и работа с несколькими поставщиками в разных городах, уточняют в компании.

Компания хочет запустить сервис в том числе в Москве, но видит большой потенциал и в других регионах, говорит ее представитель.

Российский рынок такси фрагментирован. По данным Аналитического центра при правительстве, по итогам 2019 года его объем составил 709 млрд руб., лидирует «Яндекс.Такси». По данным департамента транспорта Москвы, в столице «Яндекс.Такси» занимает 70,8%, еще 20,2% у «Ситимобила».

70 процентов достигал в декабре рост цен у агрегаторов такси в сравнении с весной 2020 года (оценка Bank of America)

По модели франшизы в России уже работают агрегатор такси «Максим» и группа «Везет». У «Максим», по собственным данным, более 300 партнерских подразделений, они наиболее популярны в городах с населением от 10 тыс. до 100 тыс. человек. По словам представителя сервиса, в России компания продает франчайзи «эксклюзивные права на город», а также развивает франшизу в 16 странах.

Успех новой франшизы на рынке будет зависеть от узнаваемости бренда, считают в «Максим». За пределами Петербурга узнаваемость Bolt невелика, указывает гендиректор Gett в России Анатолий Сморгонский. В Петербурге, по данным на декабрь 2020 года, о Bolt знают 35% пользователей такси, но за месяц им пользовались только 2%, следует из результатов опроса Ipsos (проводился с помощью анкетирования 400 человек), с результатами которого ознакомился “Ъ”.

Развитие бренда потребует затрат на рекламную кампанию, уверена эксперт портала Franshiza.ru Анна Рождественская. По ее оценке, франшизу такси ищут меньше 1% от всех заинтересованных во франчайзинге. В большинстве случаев, по ее словам, это инвесторы, уже связанные с рынком или имеющие собственный автопарк.

Развитие по франшизе может быть успешным для растущего рынка аренды самокатов, но в сегменте такси такая модель вряд ли позволит занять лидирующие позиции, считает исполнительный директор «Ситимобила» Виталий Бедарев. Чтобы модель агрегатора такси приносила прибыль, необходимо занимать не менее 25% рынка, считает он. «Для этого нужны существенные инвестиции, а к франшизе агрегаторы такси чаще всего прибегают ради экономии»,— рассуждает господин Бедарев. Работа через партнеров поможет Bolt сэкономить, согласен аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов. Но без субсидий и скидок компании, по его мнению, будет сложно конкурировать с крупными брендами в регионах.

Дмитрий Шестоперов, Никита Щуренков