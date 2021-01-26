Следствие заземлилось

В Башкирии завершено расследование уголовного дела, которое длилось около восьми лет. Прокуратура республики утвердила обвинительные заключения в отношении четырех местных жителей, которые, по мнению следствия, незаконно оформили в собственность муниципальные земельные участки общей площадью 13 га на основании поддельных решений суда. В последующем участки были проданы под ИЖС. Ущерб, нанесенный администрации района, следствие оценивает в 184 млн руб. Обвиняемые вину не признают.

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в 2012 году, о хищении 20 участков общей площадью 13 га в Иглинском районе на общую сумму около 184 млн руб. Обвинения предъявлены четверым местным жителям. Олеся Хуснутдинова и бывший секретарь Иглинского районного суда Наталья Напольская обвиняются, соответственно, в девяти и восьми эпизодах мошенничества, совершенных организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), подделке документов (ч. 2 ст. 327 УК РФ), легализации имущества в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Брату Олеси Хуснутдиновой — Артему Четвертневу — вменяются два эпизода мошенничества в особо крупном размере, мошенничество в крупном размере (ч. 4, ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Бывшему совладельцу (с 2002 по 2011 годы) иглинского ООО «УПО» Антону Хивинцеву — четыре эпизода мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), два эпизода по ч. 3 ст. 159 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

Уголовное дело было возбуждено в 2012 году, но в 2014–2018 годах расследование было приостановлено.

По версии следствия, с 2007 по 2010 годы Олеся Хуснутдинова «вступила в преступный сговор» с Артемом Четвертневым и Натальей Напольской, чтобы похитить муниципальные участки с неразграниченным правом собственности. Обвиняемые изготавливали подложные судебные решения о признании права собственности на участки в пользу родственников Олеси Хуснутдиновой, «которые бывшая сотрудница суда, пользуясь доверием бывших коллег, подписывала у председателя Иглинского районного суда и заверяла печатью, а на нескольких решениях подделала подпись судьи», говорится в сообщении пресс-службы СКР по Башкирии. В последующем обвиняемые разделяли земли на более мелкие участки и продавали для индивидуального жилищного строительства.

Как сообщает прокуратура Башкирии, в отношении бывшего председателя Иглинского районного суда Фарита Насретдинова также возбуждалось уголовное дело о превышении должностных полномочий (по ч. 2 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Однако оно было прекращено за истечением срока давности. В 2010 году квалификационная комиссия досрочно прекратила полномочия господина Насретдинова. По уголовному делу он проходит в качестве свидетеля.

Обвиняемые вину не признали. Их имущество и участки общей стоимостью более 142 млн руб. арестованы. Уголовное дело будет направлено в Иглинский межрайонный суд. Меры пресечения в отношении фигурантов уголовного дела не избирались.

Олеся Хуснутдинова сообщила „Ъ“, что в 2004–2014 годах владела ООО «Маслозавод Иглинский» (ликвидировано в 2014 году). По ее словам, в 2004 году она купила около 18 объектов недвижимости, включая маслозавод и завод по производству кормовых добавок, а в 2008–2010 годах через суд оформила право собственности на землю под ними. В последующем здания были снесены, а участки проданы под ИЖС. «По закону я имела право оформить участки под моими объектами недвижимости в собственность бесплатно. Я подавала соответствующие заявления в администрацию Иглинского района, а после отказа обращалась в суд,— рассказала она.— В 2010 году, когда квалификационная коллегия лишала Фарита Насретдинова полномочий, он заявил, что решения действительно выносил, а записей в журнале нет потому, что в суде просто не хватало сотрудников». Артем Четвертнев, по словам его сестры, сопровождал оформление некоторых сделок по продаже участков под ИЖС.

Аналогичным образом право собственности на участки под объектами недвижимости в Иглинском районе оформили в общей сложности более 1,3 тыс. человек, среди которых — высокопоставленные чиновники, силовики, сотрудники прокуратуры, заявила Олеся Хуснутдинова.

«Мы, как и Фарит Насретдинов, могли попросить, чтобы дело в отношении нас прекратили за истечением сроков давности, но решили пойти на принцип и доказать свою невиновность»,— отметила госпожа Хуснутдинова.

Антон Хивинцев сообщил „Ъ“, что в начале 2000-х годов приобрел четыре объекта коммерческой недвижимости, после чего через райсуд оформил участки под ними в собственность. «Считаю, что расследование данного уголовного дела незаконно и сфабриковано с целью увести от уголовной ответственности в действительности виновных лиц»,— добавил он.

Связаться с Натальей Напольской не удалось — в августе прошлого года Иглинский межрайонный суд признал ее виновной в невыплате зарплаты сотрудникам (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ), мошенничестве (ч.3 ст. 159), привлечении денежных средств граждан в нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве (ч. 2 ст. 200.3) и присвоении имущества (ч. 4 ст. 160) и приговорил к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Влада Шипилова