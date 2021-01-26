В суде предстанет процедура

Кандидат на пост главы Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ), депутат гордумы Евгений Барсов подал жалобу в Генпрокуратуру РФ и иск в суд с требованием признать незаконным отказ в допуске ко второму этапу конкурса и отменить решение о признании выборов мэра несостоявшимися. Напомним, конкурсная комиссия признала, что документы правильно оформил только один из 66 претендентов, поэтому конкурс был признан несостоявшимся. До завершения рассмотрения иска господин Барсов попросил суд запретить думе Сургуте принимать решения о повторном проведении конкурса. В конкурсной комиссии отказ считают обоснованным.



Место главы Сургута стало вакантным в декабре 2020 года после ухода Вадима Шувалова, который был назначен заместителем губернатора ХМАО. Конкурс по отбору кандидатов на пост главы Сургута должен был состояться 18 января. По заключению конкурсной комиссии, из 66 претендентов только один претендент правильно оформил заявку. Оставшимся кандидатам было отказано «в связи с предоставлением документов, оформленных ненадлежащим образом, а также представлением неполных сведений». Гордума признала конкурс несостоявшимся и решила 29 января выбрать новую дату для повторного проведения процедур.

Часть кандидатов недовольна, что их не допустили до второго этапа, не объяснив конкретные причины. Один из них — депутат гордумы Евгений Барсов — подал иск к думе Сургута и конкурсной комиссии. В беседе с корреспондентом “Ъ-Урал” он заявил, что конкурсная комиссия нарушила порядок проведения процедуры. В частности, поздно уведомила об отказе в допуске ко второму этапу конкурса, а также не пояснила, в какой части заявки были предоставлены неполные сведения и какие документы были оформлены ненадлежащим образом. «Комиссия неправомерно и незаконно принимала решения об отказе в регистрации и недопуске до второго этапа, чтобы преднамеренно сорвать конкурс по отбору кандидатур на должность главы Сургута»,— указано в иске господина Барсова.

Депутат попросил признать незаконным отказ конкурсной комиссии и отменить решение о признании конкурса несостоявшимся. По мнению Евгения Барсова, до завершения спора думе следует запретить принимать решения о назначении нового конкурса, так как «это может повлечь за собой новые правовые последствия». Аналогичные жалобы с просьбой проверить законность проведения конкурсной процедуры и принятых решений комиссии господин Барсов направил в Генпрокуратуру РФ и прокуратуру ХМАО.

По данным “Ъ-Урал”, коллегиальный иск планируют подать еще четыре кандидата. «Все похоже на комедию, потому что более 60 человек не могут оказаться такими безграмотными, чтобы неправильно подать документы. Мы хотим, чтобы нам объяснили, на основании каких причин мы не были допущены ко второму этапу. У меня есть информация, что необходимо было подать аттестат о среднем образовании, но это нигде не было указано»,— подчеркнул один из кандидатов, индивидуальный предприниматель Артем Теплов.

По словам председателя конкурсной комиссии Александра Сальникова, принятые решения были легитимны и непредвзяты. «Я не понимаю, на чем основаны голословные обвинения в некомпетентности комиссии. Комиссия действовала строго по регламенту, четко в соответствии с утвержденным порядком. Мы готовы доказать правильность каждого своего шага в судебном порядке, если это потребуется»,— заявил он, подчеркнув, что комиссия уже направила господину Теплову и господину Барсову отчеты о проверке их пакетов документов.

Собеседник “Ъ-Урал”, знакомый с выборной кампанией в городе, считает, что такая ситуация с конкурсом сложилась, поскольку не было кандидата, согласованного с властями, бизнес-элитами и градообразующим предприятием «Сургутнефтегаз». По его словам, Вадим Шувалов покинул пост слишком неожиданно. «По факту “Единая Россия” никого не выдвинула на конкурс: ни Филатова (депутат думы Югры Андрей Филатов подавал заявку, но заболел), ни Трубецкого (Андрей Трубецкой, глава Сургутского района), ни какого-либо топ-менеджера. Есть основная полагать, что Филатов и Трубецкой рассчитывают уйти в окружное правительство после смерти Бухтина (первый заместитель губернатора Геннадий Бухтин скончался 9 января), поэтому не хотели участвовать в конкурсе. При этом было несколько кандидатов от ЛДПР. Это люди, которые участвовали в выборах депутатов, то есть у них есть опыт подачи документов. Комиссия, возможно, просто сливает конкурс»,— не исключает он. По его словам, до сих пор нет ясности, появился ли согласованный кандидат.

По мнению экспертов, у кандидатов мало шансов оспорить решение конкурсной комиссии. «Если документы оформлены ненадлежащим образом, то никакой перспективы у иска нет. К тому же сложно обжаловать решение самой конкурсной комиссии, потому что это промежуточный орган, который только рекомендует»,— пояснил бывший глава избиркома Екатеринбурга Илья Захаров. Политологи отмечают, что подобные ситуации оспаривания решения конкурсной комиссии происходят не часто. «От иска ничего радикально не изменится. В этой ситуации понятна лишь эмоциональная составляющая, а практическая сторона неясная. В то же время кандидатам ничего не мешает снова принять участие в конкурсе»,— отметил политолог Александр Безделов.

Анастасия Реутова, Татьяна Дрогаева