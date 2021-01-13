В крупнейшем городе Ханты-Мансийского автономного округа Сургуте заявки на конкурс по выбору мэра подали 66 человек. Среди них представители «Сургутнефтегаза», местных органов власти, депутат тюменской облдумы, журналисты, фрилансеры и безработные. По мнению экспертов, у большинства участников конкурса «сформировалось неверное мнение, что выиграть выборы — простая задача».



Прием документов на должность главы Сургута завершился во вторник, 12 января, в 17:00. В конкурсе планируют принять участие 66 человек. «Это достаточно приличная цифра. Она не идет ни в какое сравнение с двумя последними периодами, когда проходили выборы мэра»,— отметил собеседник “Ъ-Урал” в гордуме. Так, на выборы главы города в 2016 году заявки подали 13 человек.

Место главы Сургута стало вакантным в начале декабря 2020 года, когда свои полномочия досрочно сложил бывший мэр Вадим Шувалов (руководил городом с 2016 года). Позднее он был назначен заместителем губернатора ХМАО, а временно исполняющим обязанности главы стала вице-мэр Анна Томазова.

Сургут является крупнейшим городом Ханты-Мансийского автономного округа. Был основан в 1594 году. По статистике на 2020 год, в муниципалитете проживали более 380 тыс. человек.

По данным конкурсной комиссии, среди кандидатов есть представители градообразующего предприятия «Сургутнефтегаз», несколько руководителей частных предприятий, глава регионального благотворительного фонда, депутат думы Сургута, депутат тюменской областной думы, а также журналисты, фрилансеры, жители других городов, многодетные матери и безработные. Их персональные данные в конкурсной комиссии разглашать не стали. Первое и последнее заседание комиссии состоится 18 января. В тот же день после обеда дума Сургута должна будет выбрать нового мэра.

Однако, по словам собеседников “Ъ-Урал”, в городе сложилась «не совсем та ситуация, которую ожидали». Ранее несколько местных СМИ опубликовали информацию о том, что фаворитами на предстоящих выборах должны были стать и.о. мэра Анна Томазова, глава Сургутского района Андрей Трубецкой и депутат думы ХМАО Андрей Филатов. По данным “Ъ-Урал”, никто из них так и не подал документы. «Все еще впереди. Не исключается, что сроки кампании могут продлить»,— предположил собеседник.

Другой источник, знакомый с ситуацией, в качестве наиболее вероятных претендентов на должность мэра Сургута назвал главу департамента городского хозяйства Романа Богача и депутата гордумы Евгения Барсова. «Первый имеет опыт в хозяйственной деятельности. Второй — опыт муниципальной работы. Среди кандидатов эти люди хоть как-то представляют себе механизм управления городом»,— пояснил собеседник “Ъ-Урал”.

Политолог Александр Безделов отмечает, что главным маркером по отбору кандидатов станет «близость к губернатору Наталье Комаровой и опыт работы с ней». «Причина смены мэра связана с тем, что госпожа Комарова выбирает более близкого и доверенного к себе человека на пост главы крупнейшего муниципалитета»,— пояснил он. Рекордное количество кандидатов политолог объясняет человеческим заблуждением. «Многие участники находятся в заблуждении. После победы уборщицы на выборах в Костромской области у них сформировалось неверное мнение, что все представители органов власти непопулярные, и выиграть выборы — простая задача»,— считает господин Безделов.

Анастасия Реутова