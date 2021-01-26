Лидеры увеличили объемы

Три крупнейших девелопера Петербурга, которым принадлежит почти треть рынка, объявили результаты операционной деятельности по итогам 2020 года. Продажи группы ЛСР в городе в денежном выражении выросли на 27% год к году и составили 54 млрд рублей. Объем продаж холдинга Setl Group достиг 112,3 млрд рублей, что на 6% больше в сравнении с 2019 годом. Группа «Эталон», в свою очередь, продала недвижимости в Петербурге на 33 млрд рублей, что на 4% ниже, чем годом ранее, однако в целом по группе отмечен рост на 3%. Участники рынка говорят, что в прошлом году свои показатели увеличили практически все девелоперы. Эксперты прогнозируют стабильно высокий спрос, однако не ожидают в 2021 году столь же резкого роста продаж.

Вчера ПАО «Группа ЛСР» опубликовала результаты операционной деятельности за четвертый квартал и 12 месяцев 2020 года. Благодаря росту в Санкт-Петербурге на 27% год к году, продажи группы в рублях в целом по России выросли на 12% по сравнению с 2019 годом. При этом общий объем продаж девелопера в нашем городе в денежном выражении составил 54 млрд рублей (518 тыс. кв. м). «Я особенно доволен результатами в Санкт-Петербурге, где продажи в квадратных метрах выросли на 12%, а в денежном выражении — на 27% по сравнению с прошлым годом. Особенной популярностью продолжали пользоваться наши объекты "Цветной Город" и "Цивилизация", где мы отмечали сильный рост продаж как в третьем, так и в четвертом квартале»,— отмечает Андрей Молчанов, генеральный директор ПАО «Группа ЛСР». Динамика средней цены в Петербурге в прошлом году составила +14%: 113 тыс. рублей за «квадрат» против 98 тыс. годом ранее. В целом во всех регионах присутствия (Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург) группа ЛСР продала недвижимости на 95 млрд рублей (826 тыс. кв. м).

Второй крупнейший застройщик города по объему текущего строительства и первый по объему ввода (согласно данным «Единого ресурса застройщиков») — Setl Group — достиг в прошлом году рекордного результата в 112,3 млрд рублей (+6% год к году). При этом площадь проданной недвижимости без учета паркингов составила 831,8 тыс. кв. м. Группа «Эталон», третий по величине девелопер Петербурга, реализовала в городе 265,7 тыс. кв. м недвижимости (–19% год к году), что в денежном выражении эквивалентно 33,1 млрд рублей (–4% год к году). Вместе с тем, рост по группе в денежном выражении составил 3%, достигнув рекордного значения в 79,9 млрд рублей (538 тыс. кв. м). Что касается средней цены предложения, то в Северной столице она выросла на 19% и составила 124,8 тыс. рублей за «квадрат». «Группа "Эталон" по итогам 2020 года в очередной раз показала рекордные операционные результаты, которые превзошли даже наш оптимистичный прогноз. Компания реализовала 538 тыс. кв. м недвижимости на сумму 80 млрд рублей. Поступления от продаж составили 82 млрд рублей — это самый высокий показатель за всю историю группы "Эталон"»,— прокомментировал операционные результаты за 2020 год главный исполнительный директор компании Геннадий Щербина.

По словам Светланы Московченко, руководителя отдела аналитики Knight Frank St Petersburg, в 2020 году объем предложения в Санкт-Петербурге составил около 6,7 млн кв. м жилья, что на 16% ниже показателя 2019 года. «При этом первой тройке крупнейших застройщиков (Setl City, ЛСР, «Эталон») принадлежит почти треть всего рынка»,— добавляет она. Ольга Трошева, руководитель консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), отмечает при этом, что объем спроса в 2020 году составил 4,27 млн кв. м в целом по агломерации: 3,35 млн кв. м — в Петербурге; 0,92 млн кв. м — в пригородной зоне. «Пиковые объемы спроса фиксировались на рынке в августе — октябре: покупатели стремились заключить сделку до отмены программы льготной ипотеки. В ноябре — декабре объем реализации соответствовал ежемесячному уровню продаж предыдущих лет»,— уточняет госпожа Трошева. Госпожа Московченко отмечает, что на фоне ажиотажного спроса практически все девелоперы в 2020 году увеличили свои показатели по объему продаж жилой недвижимости, некоторые застройщики даже анонсировали рост показателей в размере 30–50%. Комментируя ожидания развития рынка в текущем году, эксперт подчеркивает, что активность покупателей будет зависеть от сроков и условий программы ипотечного кредитования. «При сохранении льготной ставки спрос будет стабильно высоким, однако резкого увеличения уровня продаж в 2021 году мы не ожидаем»,— уточняет она.

Мария Кузнецова