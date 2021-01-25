Росстат: спад промпроизводства в России по итогам 2020 года составил 2,9%

Промпроизводство в России в декабре 2020 года замедлило спад до 0,2% в годовом выражении с ноябрьских 1,5%. По итогам года снижение составило 2,9%, сообщает Росстат.

Показатель оказался значительно лучше сделанного в сентябре официального прогноза Минэкономразвития на 2020 год, который предполагал спад на 4,1%. При этом спад в промпроизводстве был зафиксирован впервые с 2009 года — тогда спад в отрасли составил 10,7%.

В добыче полезных ископаемых на фоне сделки ОПЕК+ спад по итогам 2020 года составил 7,0%. При этом обрабатывающие производства по итогам 2020 года продемонстрировали рост на 0,3%. В отраслях, которые обеспечивают водоснабжение и водоотведение, сбор и утилизацию отходов, а также ликвидацию загрязнений, темпы падения в 2020 году составили 3,8%, а в электро- и теплоэнергетике — 2,5%.

О ситуации в отрасли читайте в материале “Ъ”.