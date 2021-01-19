Промышленности помогли близость к государству и слабая кооперация

По оценке Института проблем естественных монополий, объем выпуска промышленности в 2020-м сократился на 4% по сравнению с 2019 годом. При этом, по данным опережающих индикаторов Росстата, ВШЭ, PMI Markit, ЦМАКП и Института Гайдара (ИЭП), в четвертом квартале в этом секторе продолжилось восстановление. Его динамику в ноябре—декабре аналитики оценивают по-разному — от замедления (ЦМАКП) до резкого ускорения (ВШЭ). При этом ИЭП фиксирует резкое ухудшение прогноза продаж обрабатывающей промышленности на первый квартал 2021 года, а Росстат с учетом сезонности отмечает, что в декабре 2020-го уровни предпринимательской уверенности и спроса вернулись к докризисным показателям.

По оценке ИЭП, кризисное снижение спроса в 2020 году стало продолжением негативной динамики, сформировавшейся еще в 2018-м: «промышленность не смогла продолжить выход из стагнации 2012–2016 годов и стала втягиваться в новый период застоя, прерванный вирусным кризисом 2020 года». Впрочем, Сергей Цухло из ИЭП не считает 2020 год таким уж негативным для промышленности, отмечая, что «пять пунктов снижения спроса в 2020-м сильно отличаются от падения показателя на 14 пунктов в 2008-м и на 27 пунктов — в 2009 году». С ним соглашается глава Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ Георгий Остапкович, оценивая состояние сектора в 2020 году как «удовлетворительное». «Даже не имея официальных итоговых данных за 2020 год, можно утверждать, что промышленность РФ понесла наименьшие потери среди развитых и развивающихся стран (кроме Китая)»,— заключает он.

Среди причин, которые уберегли отечественную индустрию от обрушения,— то, что традиционно не позволяет ей показывать заметные результаты в периоды всеобщего роста. По словам эксперта, большая часть государственных антикризисных «бонусов» досталась крупным отраслеобразующим и стратегическим предприятиям, так или иначе аффилированным с государством. Основной удар пришелся на малые и средние предприятия, доля которых в общей выручке сектора равна 11–13%. Другой причиной умеренности спада в российской промышленности стала ее «некоторая изоляция» от создания торгуемых товаров с участием многих стран (кроме сферы добычи).

Алексей Шаповалов