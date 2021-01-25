Reuters: Huawei ведет переговоры о продаже премиальных брендов смартфонов P и Mate

Китайская технологическая корпорация Huawei хочет продать принадлежащие ей бренды флагманских смартфонов P и Mate, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с информацией. По их данным, Huawei уже несколько месяцев ведет переговоры с консорциумом шанхайских инвестфирм, поддерживаемых китайскими властями. Пока переговоры находятся на ранней стадии, о возможной сумме сделки ничего не известно.

Если сделка состоится, она будет означать уход Huawei, продажи смартфонов которой в последний год падали из-за американских санкций и других мер против нее, с рынка премиальных смартфонов. В ноябре прошлого года Huawei продала принадлежавший ей бренд смартфонов и других гаджетов Honor компании Shenzhen Zhixin New Information Technology из-за санкций и связанной с ними недоступности компонентов для производства. По подсчетам исследовательской компании IDC, продажи смартфонов серий P и Mate за год с третьего квартала 2019 года по третий квартал 2020 года составили $39,7 млрд. На эти бренды в третьем квартале прошлого года приходилось около 40% продаж Huawei.

По данным источников Reuters, пока корпорация не приняла окончательного решения о продаже P и Mate. Кроме того, переговоры могут сорваться. В самой Huawei информацию о переговорах назвали необоснованными слухами и заявили, что планов продавать бренды нет.

Яна Рождественская