За 2020 год количество осужденных и обвиняемых на Среднем Урале сократилось на 8,3%

По данным на 1 января, в исправительных учреждениях Свердловской области содержаться более 21,6 тыс. человек, что на 8,3% меньше, чем в январе прошлого года, сообщила пресс-служба ГУФСИН по региону. На учете уголовно-исполнительной инспекции состоит более 14,6 тыс. осужденных без лишения свободы.

В 2020 году были трудоустроены более 7,5 тыс. осужденных, говорится в сообщении. Осужденные, имеющие алиментные обязательства, за год выплатили около 150 млн руб. Еще более 10,7 млн руб. было арестовано на счетах у должников судебными приставам во взаимодействии с ГУФСИН.

В состав ГУФСИН по Свердловской области входят 33 учреждения.

Михаил Мананников