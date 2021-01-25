Глава Удмуртии: ковидных паспортов мы вводить не будем

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что республика не планирует выпускать так называемые ковидные паспорта. Об этом он сказал в прямом эфире во «ВКонтакте».

«Никаких ковидных паспортов мы вводить не будем»,— сказал господин Бречалов.

Он добавил, что вакцинация от COVID-19 будет добровольной и бесплатной. Перед получением прививки необходимо проконсультироваться с врачом.

«Понятно, что иногда ее специально вбрасывают, чтобы сбить людей с толку. Хочу подчеркнуть особо. Вакцинация от ковида: первое — бесплатная. Не верьте мошенникам, которые предлагают вам какую-то особую вакцину, такие случаи по России уже есть. Второе — добровольная. Никто не вправе заставлять людей ставить вакцину. Это решение каждого. Решение, основанное на собственной оценке ситуации, на состоянии здоровья»,— отметил глава региона.

По его словам, в Удмуртии на данный момент прибыли 5442 дозы вакцины. Привились 4495 человек, 750 жителей республики получили и второй компонент вакцины. На этой неделе ожидается поступление 25 тыс. доз, в начале февраля — еще 40 тыс.