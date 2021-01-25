Директор ФБК анонсировал акцию протеста в день суда над Навальным

Сторонники оппозиционера Алексея Навального планируют провести акцию протеста 2 февраля, сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом иностранным агентом) Иван Жданов в эфире «Дождя». В этот день суд будет рассматривать требование ФСИН изменить политику условный срок на реальный за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше».

Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков уточнил, что акция 2 февраля пройдет в Москве, а 31 января — по всей России, пишет «МБХ Медиа». «Одно другому не противоречит. Акция (2 февраля) пройдет у Симоновского суда»,— сказал он.

17 января Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево при возвращении из Германии. Суд отправил его под стражу до 15 февраля. По всей России 23 января начались несанкционированные акции в поддержку оппозиционера. По данным «ОВД-Инфо», в связи с акциями были задержаны 3711 человек.

Как на протесты в России отреагировали зарубежные СМИ, читайте в публикации “Ъ” «"Навальный — самый опасный враг Путина"».