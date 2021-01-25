От коронавируса привились более 3,6 тыс. ростовчан

По данным на 25 января, в Ростове прививку от коронавируса сделали более 3,6 тыс. горожан. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«В связи с тем, что поток желающих привиться увеличился, нами было принято решение об открытии дополнительных кабинетов вакцинации. На 25 января их уже — 29. В случае потребности или необходимости, количество кабинетов будет увеличено»,— сказал глава администрации Алексей Логвиненко, его слова приводятся в сообщении. Ранее в городе было открыто 18 пунктов вакцинации.

Сейчас принято более 4 тыс. заявок для проведения вакцинации. Отмечается, что в день на прививку записываются 650–750 человек.

Наталья Шинкарева