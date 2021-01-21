Власти Ростова опубликовали список пунктов вакцинации от COVID-19

Администрация Ростова-на-Дону опубликовала список поликлиник и поликлинических отделений больниц, в которых горожане могут сделать прививку от коронавируса. Жители Ростова может записаться на вакцинацию на портале госуслуг, в регистратуре поликлиники или оставить онлайн-заявку.

Отмечается, что прививка от коронавируса делается дважды. При записи на первую вакцинацию, пациент автоматически записывается и на вторую.

Массовая вакцинация в Ростовской области началась в семи городах Ростовской области с 18 января. В конце месяца вакцина начнет поступать и в районы. Региональные власти отметили, что планируется провакцинировать 60% населения, а именно более 2 млн человек.

Наталья Шинкарева