Петербургская редакция «Ъ» направила заявление в прокуратуру по факту задержания корреспондентов

Редакция газеты «Коммерсантъ» в Петербурге направила заявление прокурору Санкт-Петербурга Сергею Литвиненко по факту задержания корреспондентов издания во время несогласованной акции протеста в субботу, 23 января. Журналисты выполняли служебное задание и имели при себе все необходимые документы.

Корреспонденты Олег Дилимбетов и Марина Царева были задержаны в 13 часов на Сенатской площади. Дилимбетов был отправлен в 46 отделение полиции в Стрельне, где находился до 17 часов, а Царева — отпущена, так как в автозаке не было свободных мест. Журналисты исполняли свои служебные обязанности, в акции не участвовали и общественного порядка не нарушали.

Редакция газеты «Коммерсантъ» в Петербурге считает, что со стороны полиции имели место умышленные действия по воспрепятствованию законной деятельности журналистов и просит главного прокурора Сергея Литвиненко провести проверку законности действий сотрудников правоохранительных органов.