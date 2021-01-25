Координатора штаба Навального в Казани арестовали на 10 суток

Вахитовский райсуд Казани арестовал на 10 суток Олега Емельянова — координатора местного штаба Алексея Навального. Он был признан виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В протоколе сказано, что господин Емельянов указан на сайте казанского штаба как его координатор, а значит причастен к организации несанкционированного публичного мероприятия 23 января. Как установили полицейские, штаб распространял призывы участвовать в акции через соцсеть «Вконтакте», месенджер Telegram и видеоблог на Youtube. При этом уведомление о проведении акции в исполком Казани не подавалось. В протоколе говорится, что таким образом Олег Емельянов организовал незаконное пикетирование.

Юрист «Апологии протеста» Данил Нургалеев сообщил «Ъ-Казань», что решение райсуда будет обжаловано.

23 января несогласованные с властями акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального (находится в СИЗО «Матросская тишина») прошли по всей России. В Казани на центральные улицы вышли несколько тысяч человек. Более 100 человек были задержаны.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"