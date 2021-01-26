«Я катаюсь там, где будет шайба, а не там, где она есть»

26 января 60 лет исполнилось хоккеисту Уэйну Гретцки. За свою карьеру он четыре раза выигрывал Кубок Стэнли и установил 61 рекорд Национальной хоккейной лиги. Карьера одного из величайших игроков в истории хоккея — в фотогалерее “Ъ”.
26 января 60 лет исполнилось хоккеисту Уэйну Гретцки. За свою карьеру он четыре раза выигрывал Кубок Стэнли и установил 61 рекорд Национальной хоккейной лиги. Карьера одного из величайших игроков в истории хоккея — в фотогалерее “Ъ”.
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