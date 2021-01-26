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Уэйн Гретцки родился 26 января 1961 года в канадском Брантфорде. С 5 лет выступал за детскую городскую команду, в 10 лет за один сезон сумел забросить 378 голов, став знаменитостью родного города

Фото: Bruce Bennett Studios via Getty Images Studios / Getty Images

«Я катаюсь там, где будет шайба, а не там, где она есть»

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26 января 60 лет исполнилось хоккеисту Уэйну Гретцки. За свою карьеру он четыре раза выигрывал Кубок Стэнли и установил 61 рекорд Национальной хоккейной лиги. Карьера одного из величайших игроков в истории хоккея — в фотогалерее “Ъ”.


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