Участника акции протеста в Уфе Руслана Нуртдинова арестовали на семь суток

Одного из участников несогласованной акции за освобождение политика Алексея Навального, прошедшей в Уфе 23 января, Руслана Нуртдинова арестовали на семь суток. Такое решение вынес сегодня Кировский районный суд Уфы, сообщил "Ъ-Уфа" брат активиста Тимур Нуртдинов. Руслана Нуртдинова признали виновным ч.8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение административного правонарушения). Его арестовали и доставили в отделение полиции в Уфе вчера.

По словам Тимура Нуртдинова, активист в суде признал, что был участником митинга и заявил, что «поддерживает Навального и выступает против политики властей». Подавать апелляционную жалобу на решение суда активист и его представители не будут, так как это «не имеет смысла», пояснил Тимур Нуртдинов.

Дарья Кучеренко