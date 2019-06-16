Маурицио Сарри освободил место для Фрэнка Лэмпарда

Итальянский специалист Маурицио Сарри покинул пост главного тренера «Челси» и возглавил «Ювентус», с которым подписал трехлетний контракт. Наиболее вероятным преемником итальянца в лондонском клубе считается наставник «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард. Как утверждают британские СМИ, Лэмпард, почти полтора десятилетия выступавший за «Челси», согласился возглавить команду после разговора с его владельцем Романом Абрамовичем, пообещавшим ему гарантированные два сезона у руля клуба. Кроме того, господин Абрамович взялся урегулировать вопрос с выплатой £4 млн, которые требует «Дерби» за досрочное расторжение контракта с Лэмпардом. Впрочем, эти расходы будут компенсированы выплатой «Ювентусом» компенсации за уход Сарри.

В воскресенье «Ювентус» сообщил о подписании контракта с Маурицио Сарри. Тренер заключил с туринцами трехлетний контракт вскоре после того, как были урегулированы условия расторжения соглашения с «Челси». В «Ювентусе» он сменил Массимилиано Аллегри, уволенного в начале июня.

Маурицио Сарри возглавил лондонцев летом прошлого года, заключив двухлетнее соглашение. Под его руководством команда заняла третье место в чемпионате Англии, получив право сыграть в Лиге чемпионов, и стала победителем Лиги Европы. То есть поводов увольнять тренера у «Челси» не было. Однако после того, как Сарри поступило предложение от «Ювентуса», он выразил желание вернуться на родину. В «Челси» дали понять, что в принципе не против этого, но при условии, что «Ювентус» выплатит лондонцам компенсацию за уход тренера. Собственно, согласование финансовых условий и стало самым сложным моментом в переговорах.

По неофициальной информации, стороны договорились, что «Челси» получит от «Ювентуса» €8 млн (£7,1 млн).

Наиболее вероятным преемником Сарри в «Челси» считается легенда лондонцев Фрэнк Лэмпард. На протяжении большей части своей карьеры он выступал за «Челси» (с 2001 по 2014 год) и провел за команду почти 430 матчей. В 2017 году Лэмпард завершил карьеру футболиста и вскоре получил шанс попробовать себя в качестве тренера. В прошлом году он возглавил «Дерби Каунти», выступающий в Championship (второй по силе английский дивизион), и сразу же показал хороший результат. Команда дошла до финала play-off турнира, но там уступила «Астон Вилле» (согласно регламенту, команды, занявшие два первых места, получают прямые путевки в премьер-лигу, а еще одно место достается победителю play-off, в котором участвуют команды, завершившие сезон на местах с третьего по шестое).

Как утверждают британские СМИ, Фрэнк Лэмпард не сразу согласился вернуться в «Челси» в качестве тренера. По информации Daily Mail , чтобы его уговорить, владельцу клуба Роману Абрамовичу пришлось гарантировать тренеру, что его не уволят как минимум в течение двух сезонов.

Ну и решить вопрос с «Дерби Каунти», который настаивает на выплате компенсации за досрочный уход Лэмпарда. По неофициальным данным, «Челси» придется выкупать контракт Лэмпарда за £4 млн. Но, как было сказано выше, лондонцы сами получат компенсацию за то, что отпустили Сарри, причем перекрывающую расходы на выкуп Лэмпарда. Так что фактических расходов в истории с заменой тренера они не понесут.

Это, надо сказать, непривычная для «Челси» ситуация. Напомним, Роман Абрамович купил «Челси» в 2003 году, и с тех пор в команде, без учета Сарри, успели поработать десять специалистов. С большинством из них «Челси» расставался досрочно, всякий раз выплачивая значительные компенсации. Дороже всего обошлось увольнение Жозе Моуринью, дважды возглавлявшего команду. В 2007-м он получил £18 млн, а в 2015-м — £9,5 млн. На втором месте — Луис Фелипе Сколари. Его уход в 2009 году стоил «Челси» £12,6 млн. Замыкает тройку Андре Виллаш-Боаш. Его в 2012-м уволили за £12 млн. Всего же на компенсации тренерам за досрочное расторжение контрактов «Челси» при Абрамовиче потратил почти £90 млн.

Арнольд Кабанов