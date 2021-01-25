Бриллианты заиграли каратами

Рынок бриллиантов стал резко расти после нескольких лет стагнации. Агентство Bloomberg сообщает, что один из крупнейших производителей алмазов в мире, компания De Beers, близка к заключению сделки на поставку алмазного сырья на $600 млн. Это станет крупнейшим контрактом за последние три года. Основной конкурент De Beers — российская АЛРОСА — также подтвердила растущий спрос на свою продукцию. За прошлый год корпорация продала алмазов на 32 млн карат, в том числе ювелирного качества. АЛРОСА отмечает восстановление спроса как со стороны гранильного сектора, так и конечных покупателей.

Ажиотажным стал конец года. В компании это связывают с рождественскими распродажами в США, где в этом году покупатели стали заказывать украшения с драгоценными камнями через онлайн-магазины. В российских ювелирных магазинах также заметили повышенный интерес к бриллиантам. И это стало для рынка полной неожиданностью, признался генеральный директор компании My Diamonds Вячеслав Манукьян: «Мы боимся сглазить, но действительно выросли продажи, хотя, честно говоря, в начале пандемии думали, что все будет очень плохо. Я сам не верю, что я произношу такие слова, но, действительно, из-за пандемии, видимо, из-за того, что люди не тратят время и деньги на путешествия, они начали покупать бриллианты. Причем это заметно и по крупным камням, по мелким, и по самой готовой ювелирке, покупают и дороже, и больше. Покупают те же самые люди, кто и раньше покупал. А кто раньше себе не мог этого позволить, к сожалению, сейчас не может позволить тем более».

Спрос на драгоценные камни не снижается уже несколько месяцев подряд, даже несмотря на то, что производители подняли цены. Согласно прогнозам, начало этого года также будет успешным. Сейчас рынок подогревает один из основных потребителей ювелирных изделий — Китай. Там в середине февраля будут отмечать праздник весны, и к этой дате продавцы стремятся пополнить ассортимент драгоценностей. Бриллианты стали одним из главных атрибутов представителей нового среднего класса в Китае, отметил начальник управления аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов:

«Если мы говорим про первое полугодие, продажи крупнейших производителей алмазов, таких как АЛРОСА, De Beers, были фактически равны нулю, а то, что мы увидели в конце года, — это, в общем-то, были почти что рекорды. Та же АЛРОСА продала продукции более чем на $500 млн. Соответственно, мы видели очень сильные продажи Tiffany как конечного потребителя алмазов. Связано это с тем, что продажи были в Азиатско-Тихоокеанском регионе, прежде всего в Китае.

Растет средний класс, он становится богаче и, разумеется, все больше начинает потреблять ювелирной продукции.

Второй фактор — в Китае с учетом развития ситуации с пандемией больше покупок стали делать непосредственно на материке. Компании, в том числе такие как Tiffany, открывают все больше магазинов в материковом Китае, открываются магазины duty free, допустим, на Хайнане».

Bloomberg предупреждает, что столь резкий рост интереса к бриллиантам может перегреть рынок, и это приведет к обвалу уже в течение этого года. Аналитики агентства не исключают, что спрос на роскошь может рухнуть так же стремительно, как и взлетел, как только страны откроют границы для массовых международных перелетов и потребители снова станут вкладывать в путешествия, а не в драгоценности.

Светлана Белова